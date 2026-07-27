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Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
information fournie par AFP 27/07/2026 à 09:08
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Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi, profitant de l'accalmie sur les prix du pétrole en l'absence de frappes au Moyen-Orient durant le week-end, à l'entame d'une semaine chargée en décisions de banques centrales et de publications d'entreprises.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 1,01%, Francfort 1,43%, Londres 0,64% et Milan 0,70%.

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2 commentaires

  • 10:08

    @ M3630133

    Chute du pétrole à venir, juste savoir si 2026 ou 2027, parceque l’Opep ne maîtrise plus le marché, sortie des EAU, deuxième producteur du cartel, l’Arabie veut ouvrir les vannes pour faire plaisir à Trump, la Russie pour financer sa guerre, et de niuvelles provinces pétrolières apparaissent en Afrique et Amsud.

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