Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi, profitant de l'accalmie sur les prix du pétrole en l'absence de frappes au Moyen-Orient durant le week-end, à l'entame d'une semaine chargée en décisions de banques centrales et de publications d'entreprises.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 1,01%, Francfort 1,43%, Londres 0,64% et Milan 0,70%.

Euronext CAC40