Sebastian Gundel prendra les rênes de Kingfisher en février

Kingfisher grappille 0,7% à 321 GBX à Londres, après l'annonce par la maison mère de B&Q, Screwfix, Castorama et Brico Dépôt de la nomination de Sebastian Gundel au poste de directeur général (CEO), ainsi qu'en tant que membre du conseil d'administration, à compter du 1er février 2027.

Succédant alors à Thierry Garnier, Sebastian Gundel apportera plus de vingt ans d'expérience à des postes de direction dans le domaine de la rénovation résidentielle, notamment en tant que directeur général du distributeur européen d'articles de bricolage OBI, dont il a mené à bien la transformation.

Thierry Garnier restera en fonction jusqu'au 31 décembre 2026, date à laquelle il quittera ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d'administration. Le directeur financier (CFO), Bhavesh Mistry, assurera la direction générale par intérim en janvier afin de garantir une transition en douceur.