Seb chute fortement après avoir abaissé ses objectifs 2025, cite la baisse d'activité en Europe
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:30

Un logo de l'entreprise française d'électroménager Groupe SEB est visible à l'usine Groupe Seb Moulinex à Mayenne

SEB chute fortement en Bourse lundi après avoir annoncé une révision à la baisse de ses perspectives annuelles de croissance organique et de résultat opérationnel, le spécialiste du petit équipement domestique se montrant prudent dans un contexte "incertain et volatil" marqué par "marchés toujours concurrentiels".

Le groupe table désormais sur une croissance organique des ventes stable à légèrement positive, contre une fourchette de 2% à 4% annoncée en juillet.

Le résultat opérationnel d'activité devrait s'établir entre 550 millions et 600 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 700 millions à 750 millions d'euros.

"Cette révision intègre une activité moins soutenue qu'anticipé en Europe", précise le groupe bourguignon dans un communiqué, ajoutant qu'aux Etats-Unis, SEB "est resté très pénalisé ces dernières semaines par l'attentisme des distributeurs Grand Public et de la clientèle Professionnelle."

Les ventes du troisième trimestre sont par ailleurs attendues en léger recul en organique, avec des résultats en retrait et inférieurs aux prévisions, selon un communiqué.

A Paris, vers 8h00 GMT, l'action dégringole de 21,5% à 51,8 euros, lanterne rouge du SBF 120, et est en passe d'enregistrer sa plus mauvaise journée sur les marchés depuis ses débuts en Bourse

"La dynamique reste contrastée : hormis le rebond qui se confirme sur l'Asie (sans préciser la Chine), le rythme de reprise est mou sur un certain nombre de pays en Europe et surtout il existe une faiblesse persistante en Amérique du Nord", souligne dans une note Arnaud Despre, analyste financier chez Portzamparc.

Le courtier abaisse par ailleurs ses prévisions de chiffre d'affaires pour SEB au troisième trimestre à 1,958 milliard d'euros contre 2,051 milliards d'euros précédemment.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SEB
52,6500 EUR Euronext Paris -20,29%
3 commentaires

  • 11:53

    Au plus bas depuis 10 ans , elle mérite mieux
    Le probleme c'est le plutot dans la communication , un DG qui considère l'entreprise sous valorisée 3 semaines avant ce type d'annonce ce n'est pas vraiment pro et symbolise l'incertitude ,
    sur ce point par besoin aujourd'huit on a bien été servis

