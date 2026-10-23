Seb cède du terrain en Bourse après un trimestre contrasté

Seb cède 2,32% ce vendredi matin, après la publication de résultats trimestriels contrastés. Si le spécialiste du petit équipement domestique affiche une nette amélioration de sa rentabilité, portée par les premiers effets de son plan de transformation Rebond, sa croissance organique déçoit, notamment dans les activités professionnelles. Les perspectives annuelles, inférieures aux attentes du marché, pèsent également sur le titre.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,71 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en progression de 1,1% à taux de change et périmètre constants ( 0,8% en données publiées). Au troisième trimestre, les ventes ont atteint 1,96 milliard d'euros, en hausse de 2,5% en données publiées, mais en léger recul de 0,1% en organique, contre une croissance de 1,3% attendue par le consensus.

Cette contre-performance s'explique principalement par la faiblesse persistante de l'activité Professionnelle, dont les ventes ont chuté de 9,1% à données comparables au troisième trimestre, à 215 millions d'euros. Le segment continue de souffrir du ralentissement des commandes de machines des grands comptes, notamment aux États-Unis, ainsi que d'un environnement difficile au Moyen-Orient. Les activités de services, qui représentent environ 35% du chiffre d'affaires de cette division, demeurent toutefois bien orientées.

L'activité Grand Public fait preuve d'une meilleure résistance, avec une croissance organique de 1,1% au troisième trimestre. Elle bénéficie notamment du dynamisme des Amériques, où les ventes ont progressé de 10,8%, soutenues par des gains de parts de marché, particulièrement dans les articles culinaires en Amérique du Nord. A l'inverse, la zone EMEA accuse un repli de 1%, pénalisée par le déstockage des distributeurs en Europe occidentale, tandis que l'Asie recule légèrement de 0,4%.

Le plan Rebond soutient la rentabilité

Malgré cette croissance limitée, Seb poursuit le redressement de ses marges. Son résultat opérationnel d'activité (ROPA) a progressé de 24,5% sur les neuf premiers mois, à 333 millions d'euros, portant la marge opérationnelle à 5,8%, contre 4,7% un an auparavant.

Au troisième trimestre, le ROPA a augmenté de 8,7%, à 161 millions d'euros, dépassant les 157 millions attendus par le consensus. La marge opérationnelle s'est ainsi améliorée de 0,5 point, à 8,2%, grâce notamment à une meilleure maîtrise des coûts, à l'amélioration de la marge brute et aux économies générées par le plan de transformation Rebond.

Ce programme a permis de réaliser 35 millions d'euros d'économies depuis le début de l'année, dont 15 millions au troisième trimestre. Le groupe vise désormais entre 50 et 60 millions d'euros d'économies sur l'ensemble de 2026, avant environ 200 millions d'euros d'économies annuelles récurrentes à fin 2027.

Des perspectives qui déçoivent le marché

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Seb précise ses objectifs et table désormais sur une progression de 5% à 10% de son résultat opérationnel d'activité, soit une fourchette comprise entre 631 et 661 millions d'euros. Si cette prévision confirme la poursuite du redressement de la rentabilité, elle reste inférieure aux attentes du consensus, qui tablait sur 672 millions d'euros. La fin d'année s'annonce également plus difficile, avec une base de comparaison exigeante au quatrième trimestre, une accélération de l'inflation des coûts liée notamment au Moyen-Orient et des effets de change potentiellement défavorables.

Le groupe réaffirme néanmoins son ambition de normaliser sa génération de trésorerie et de réduire progressivement son endettement, avec un objectif de levier financier proche de deux fois à l'horizon 2027, hors acquisitions.

Prudence du côté des analystes

Portzamparc maintient sa recommandation à l'achat, mais abaisse son objectif de cours de 94 à 87 euros. Le courtier souligne la bonne tenue des marges au troisième trimestre, tout en anticipant un environnement plus difficile en fin d'année, sous l'effet des pressions inflationnistes et monétaires. La révision de son objectif de cours s'explique principalement par un ajustement de ses paramètres d'actualisation.

AlphaValue relève également le contraste entre une rentabilité supérieure aux attentes et une activité décevante. Le bureau d'analyse pointe notamment la faiblesse du segment Professionnel, dont le recul de 9,1% dépasse largement la baisse de 2,6% anticipée par le consensus. Il souligne surtout que la nouvelle fourchette de résultat opérationnel annuel reste inférieure à ses propres prévisions, établies à 674 millions d'euros.

De son côté, TP ICAP Midcap conserve son conseil d'achat et son objectif de cours de 69,50 euros. Le courtier estime que la publication confirme la bonne exécution du plan Rebond et la capacité de Seb à restaurer sa rentabilité indépendamment de la croissance de ses ventes. Il maintient ainsi sa prévision de ROPA à 649,2 millions d'euros pour 2026, tout en abaissant son estimation de croissance organique du chiffre d'affaires de 1,8% à 1%.

TP ICAP Midcap juge par ailleurs la valorisation du groupe attractive, estimant que le marché accorde une valeur limitée aux activités hors Chine, malgré leur potentiel d'amélioration opérationnelle.