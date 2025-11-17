Sealed Air Corp s'apprête à devenir une société privée dans le cadre d'un accord de 10,3 milliards de dollars avec CD&R

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du communiqué et du contexte aux paragraphes 2 et 3)

La société américaine d'emballage Sealed Air Corp SEE.N a annoncé lundi qu'elle allait être privatisée après avoir été rachetée par la société d'investissement privée CD&R pour un montant de 10,3 milliards de dollars, dette comprise.

Selon l'accord, les actionnaires de Sealed Air recevront 42,15 dollars en espèces par action, soit une prime de près de 13 % par rapport au cours de clôture du 11 novembre.

La transaction devrait être finalisée à la mi-2026.