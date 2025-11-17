 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 124,84
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sealed Air Corp s'apprête à devenir une société privée dans le cadre d'un accord de 10,3 milliards de dollars avec CD&R
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du communiqué et du contexte aux paragraphes 2 et 3)

La société américaine d'emballage Sealed Air Corp SEE.N a annoncé lundi qu'elle allait être privatisée après avoir été rachetée par la société d'investissement privée CD&R pour un montant de 10,3 milliards de dollars, dette comprise.

Selon l'accord, les actionnaires de Sealed Air recevront 42,15 dollars en espèces par action, soit une prime de près de 13 % par rapport au cours de clôture du 11 novembre.

La transaction devrait être finalisée à la mi-2026.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SEALED AIR
43,275 USD NYSE +1,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank