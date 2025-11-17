Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 15:07
Son candidat principal, HLD-0915, est un traitement au stade clinique du cancer de la prostate, dont 'la nouvelle approche de destruction précise des cellules cancéreuses peut surmonter les mécanismes de résistance au traitement'.
L'acquisition comprend aussi plusieurs candidats antérieurs pour le sein, le poumon et d'autres types de tumeurs. Le pipeline et la plateforme de Halda pourraient en outre permettre la création de nouvelles thérapies ciblées au-delà de l'oncologie.
La transaction devrait être conclue au cours des prochains mois, sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence et d'autres conditions de finalisation habituelles. J&J en attend une dilution de 0,15 dollar de son BPA ajusté en 2026.
Valeurs associées
|196,000 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite
-
Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite
-
Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, secouée par les droits de douane américains, s'est contracté davantage que prévu au troisième trimestre, reculant de 0,5% par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation lundi du ministère de l'économie. ... Lire la suite
-
(Actualisé contrats à terme et cours en avant-Bourse, J&J, Aramark, Sealed Air Corp et HP) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer