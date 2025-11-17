Taïwan ajoute des composants avancés sur sa liste de contrôle des exportations

( AFP / I-HWA CHENG )

Taïwan a annoncé lundi avoir ajouté à sa liste de contrôle des exportations des équipements avancés de semi-conducteurs, mais un responsable gouvernemental a affirmé à l'AFP que cette mesure ne visait pas de "pays spécifique".

Puissant acteur dans la fabrication de ces composants, Taïwan produit presque toutes les puces les plus avancées au monde qui alimentent l'intelligence artificielle (IA).

Cette décision intervient alors que les États-Unis restreignent la vente de puces de pointe à la Chine, craignant qu'elles ne soient utilisées pour renforcer les systèmes militaires de Pékin et d'autres capacités technologiques.

Taïwan a ajouté 18 articles - des imprimantes 3D haut de gamme, des équipements avancés de fabrication de semi-conducteurs, jusqu'à des ordinateurs quantiques - à sa liste actualisée de contrôle des exportations.

"Nous avons ajouté de nouveaux articles parce que les réglementations internationales et les partenaires alliés les ont inclus dans leurs propres règles", a déclaré un responsable de l'administration du commerce international du ministère des Affaires économiques à l'AFP.

"Nous mettons à jour la liste avec nos alliés... nous ne ciblons aucun pays spécifique", a ajouté le responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Les listes de contrôle, qui sont mises à jour chaque année, visent à "prévenir le risque que des marchandises soient utilisées dans des activités de prolifération militaire dans le cadre d'accords de coopération internationale", et ne constituent pas une "interdiction d'exportation", a déclaré l'administration du commerce dans un communiqué.

Les entreprises taïwanaises souhaitant exporter des articles figurant sur la liste de contrôle doivent demander un permis.

La règle entrera en vigueur après une période de préavis de 60 jours. En juin, Taïwan a placé les entreprises technologiques chinoises Huawei et SMIC sur une liste noire d'exportation, limitant davantage l'accès de Pékin à la technologie nécessaire pour fabriquer les puces les plus avancées.