 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,97
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
information fournie par Boursorama avec AFP 17/11/2025 à 15:01

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué.

Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison de trois frégates et incluait une option pour une quatrième. Les trois premières sont en cours de construction en France. La première doit être livrée à la marine grecque d’ici à la fin de l'année.

"Cette commande est une marque de confiance et une confirmation de la satisfaction de la marine hellénique pour ces navires de premier rang", a déclaré le patron de Naval Group, Pierre Éric Pommellet, cité dans le communiqué.

Naval Group s’est engagé à renforcer l’intégration industrielle avec Athènes, portant à 25% la part de contenu local dans la construction de la quatrième frégate.

La FDI est une frégate de pointe et polyvalente. Elle peut se défendre contre des avions, traquer des sous-marins, neutraliser des navires de surface et faire face à des menaces dites irrégulières comme des drones ou des vedettes rapides.

Dans la lutte anti-aérienne, son radar à plaques - contrairement au traditionnel radar tournant - assure une vision constante à 360°, réduisant d'autant le temps de réaction face à un engin volant à très grande vitesse.

Les frégates destinées à la Grèce auront la capacité de tirer 32 missiles anti-aériens Aster 30, quand celles prévues pour la France ne pourront en tirer que 16.

La France et la Grèce ont fortement renforcé leur coopération de défense ces dernières années, marquée également par la vente de 24 avions de combat Rafale.

Valeurs associées

THALES
244,2000 EUR Euronext Paris +2,01%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • Des militants écologistes manifestent devant un site BASF à Saint-Aubin-Les-Elbeuf, en Seine-Maritime, le 17 novembre 2025 ( AFP / LOU BENOIST )
    Pollution: des manifestants bloquent une usine BASF près de Rouen
    information fournie par AFP 17.11.2025 15:03 

    Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué lundi pendant quelques heures l'usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, pour dénoncer la production de pesticides et des rejets de polluants éternels dans l'environnement. Entamé à l'aube, le blocage du ... Lire la suite

  • Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Hubert Bonneau, à l'Hôtel de Beauvau à Paris le 10 septembre 2025. ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Atteintes aux élus: la gendarmerie au chevet des maires
    information fournie par AFP 17.11.2025 14:54 

    La lutte contre les atteintes aux élus est un "sujet essentiel" pour la gendarmerie qui a mis au point un pack sécurité à leur intention alors qu'un élu sur dix est agressé physiquement dans le cadre de ses fonctions, explique le patron de la gendarmerie, le général ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank