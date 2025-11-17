La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué.

Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison de trois frégates et incluait une option pour une quatrième. Les trois premières sont en cours de construction en France. La première doit être livrée à la marine grecque d’ici à la fin de l'année.

"Cette commande est une marque de confiance et une confirmation de la satisfaction de la marine hellénique pour ces navires de premier rang", a déclaré le patron de Naval Group, Pierre Éric Pommellet, cité dans le communiqué.

Naval Group s’est engagé à renforcer l’intégration industrielle avec Athènes, portant à 25% la part de contenu local dans la construction de la quatrième frégate.

La FDI est une frégate de pointe et polyvalente. Elle peut se défendre contre des avions, traquer des sous-marins, neutraliser des navires de surface et faire face à des menaces dites irrégulières comme des drones ou des vedettes rapides.

Dans la lutte anti-aérienne, son radar à plaques - contrairement au traditionnel radar tournant - assure une vision constante à 360°, réduisant d'autant le temps de réaction face à un engin volant à très grande vitesse.

Les frégates destinées à la Grèce auront la capacité de tirer 32 missiles anti-aériens Aster 30, quand celles prévues pour la France ne pourront en tirer que 16.

La France et la Grèce ont fortement renforcé leur coopération de défense ces dernières années, marquée également par la vente de 24 avions de combat Rafale.