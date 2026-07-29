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Seagate en hausse après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 11:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet -

** L'action Seagate Technology STX.O a progressé d'environ 2,9% à 768,75 dollars avant l'ouverture du marché ** La société a annoncé mardi des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice trimestriels supérieurs aux estimations , portées par une forte demande pour ses disques durs haute capacité (HDD)

** Summit Insights Group estime que les marges brutes de STX ont encore une marge de progression pour l’exercice 2027, grâce à une part croissante des disques durs basés sur la technologie HAMR

** La technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par chaleur) de la société permet de stocker davantage de données sur les disques durs et d’augmenter la capacité de stockage

** Summit s’attend également à ce que la société tire parti de la stabilité des prix et des disques durs de plus grande capacité

** La société prévoit pour le premier trimestre un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 7,30 dollars par action, bien au-dessus des estimations des analystes, respectivement de 3,75 milliards de dollars et 5,80 dollars par action

** À la suite de ces résultats, au moins six sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur le titre – données compilées par LSEG

** 23 des 26 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou une recommandation supérieure, tandis que 3 recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian s'établit à 1.000 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis la clôture précédente, le titre a progressé de 171,3% depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 11:05:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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