Scribe Therapeutics s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse à 128,7 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** La start-up spécialisée dans l'édition génétique Scribe Therapeutics SCTX.O s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York vendredi en fin de journée, après avoir revu à la hausse son introduction en bourse aux États-Unis à 128,7 millions de dollars

** SCTX, dont le siège se trouve à Alameda, en Californie, a vendu environ 8,6 millions d'actions à 15 dollars chacune

** SCTX, qui développe un portefeuille de médicaments génétiques destinés au traitement des maladies cardiométaboliques, avait auparavant placé 7,2 millions d’actions à un prix compris entre 13 et 15 dollars chacune

** Son principal candidat, le STX-1150, est en cours de développement pour réduire le taux de cholestérol des lipoprotéines de basse densité, un facteur clé du risque cardiovasculaire

** Toutes les 40 secondes, une personne est victime d’une crise cardiaque aux États-Unis, et chaque année, les maladies cardiaques coûtent plus de 400 milliards de dollars au pays, selon l’American Heart Association

** Leerink Partners, Goldman Sachs, Guggenheim Securities et Wells Fargo Securities ont agi en tant que chefs de file conjoints de l’opération