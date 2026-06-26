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Scor tourne la page du litige avec Covéa
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 08:01

Scor a annoncé prendre acte de la sentence rendue le 25 juin par le tribunal arbitral dans le litige l'opposant à Covéa concernant les traités de rétrocession conclus entre les deux groupes en juin 2021.

Le tribunal a confirmé la validité de ces accords, qui prévoient la cession à Covéa de 30% du portefeuille Life & Health détenu par les entités irlandaises de SCOR à fin 2020. Leur exécution se poursuivra conformément aux modalités prévues.

En parallèle, les arbitres ont estimé qu'il était équitable d'accorder à Covéa une indemnisation de 488,3 MUSD. Après prise en compte des provisions déjà constituées, SCOR évalue toutefois l'impact sur son résultat net du deuxième trimestre 2026 à environ 50 MEUR.

Le réassureur précise que cette charge n'aura pas d'incidence négative sur son ratio de solvabilité ni sur sa liquidité. Il indique par ailleurs rester concentré sur l'exécution de la dernière année de son plan stratégique Forward 2026, avec pour priorités le maintien de la résilience de son bilan et une discipline de souscription dans un environnement de marché plus concurrentiel.

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