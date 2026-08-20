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SCOR SE : Les cours progressent encore
information fournie par Day By Day 20/08/2026 à 05:19
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CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 38,60 € et 44,50 €. La tendance serait invalidée sous le support à 23,78 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent encore, mais le mouvement montre moins de puissance. La prochaine résistance est à 35,05 €. La rupture du support à 30,10 € invaliderait cette tendance.


Dernier cours : 33.5
Support : 31.8 / 30.1
Resistance : 35.05 / 38.89
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2026 à 05:19:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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