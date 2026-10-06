Football: Trois victoires et des promesses pour les débuts de Zidane à la tête des Bleus

Ligue des Nations - Groupe A1 - France - Belgique

Zinédine Zidane a conclu son premier rassemblement en tant que ‌sélectionneur de l'équipe de France invaincu en Ligue des nations et avec quelques promesses, alors que ses débuts étaient particulièrement attendus après 14 ans ​sous les ordres de Didier Deschamps.

Le Ballon d'Or 1998 est le premier sélectionneur des Bleus à remporter son premier en match en poste depuis Aimé Jacquet en 1994 et le premier à n'avoir perdu aucun de ses quatre premières rencontres depuis Raymond Domenech en 2004.

Après une victoire difficilement acquise ​en Turquie (1-0) pour les débuts de "Zizou", la France a battu deux fois la Belgique (1-0 puis 4-1) et a seulement été accrochée par l'Italie (1-1), vendredi, pour la première de son nouveau coach au ​Stade de France.

"On a été assez bons dans nos matches même si ⁠on peut toujours mieux faire", a estimé Zinédine Zidane, lundi, en conférence de presse.

"On a fait ça en quinze jours, sur ‌un premier rassemblement. C’est encourageant et je suis très optimiste pour la suite."

"Je suis satisfait d’avoir fait du bon travail avec mes joueurs et mon staff. On a super bien bossé et c’était important de réaliser quinze jours de ​qualité", a-t-il ajouté.

Les Bleus ont rencontré les mêmes ‌difficultés au cours de leurs quatre rencontres : une large domination de la possession (62% en moyenne) mais un ⁠manque d'occasions et d'efficacité, surtout en début de match.

"Même si tout n’est pas à jeter en première mi-temps, on a manqué de percussion dans les trente derniers mètres, une chose qui nous a fait défaut sur les trois rencontres", a reconnu lundi le champion du monde 1998.

L''équipe de ⁠France n'a plus marqué lors ‌de la première période de ses huit derniers matches.

Mais l'équipe de "ZZ" a montré du caractère, Michael Olise offrant la ⁠victoire à son équipe en Belgique lors du match aller grâce à un but dans les dernières minutes. Au retour, lundi, Désiré Doué, Rayan ‌Cherki et de nouveau Michael Olise ont renversé la partie dans le dernier quart d'heure, le tout en sortant du ⁠banc.

"Je suis content de la réaction de toute l'équipe, et de boucler ces quinze jours sur une ⁠note très, très positive. Je pense ‌que c’est mérité par rapport à tout ce qu’on a fait", a apprécié le sélectionneur.

Au cours de ses deux premières semaines en poste, Zinédine ​Zidane a toujours changé son équipe de départ d'un match à l'autre, ‌parfois en profondeur. Il a aussi offert une première sélection à six joueurs : Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha et Leny Yoro.

Le défenseur de ​Liverpool Jérémy Jacquet et le milieu de terrain de Côme, Lucas Da Cunha, ont marqué des points pour l'avenir, tandis qu'Ousmane Dembélé a souffert. Le Ballon d'Or 2025 n'a pas réussi à faire de différences, qu'il ait été positionné dans l'axe ou sur l'aile droite.

En revanche, ⁠en l'absence du capitaine Kylian Mbappé, blessé depuis son but décisif contre le Turquie et forfait lors des trois rencontres suivantes, Michael Olise a été sans aucun doute le leader d'attaque de l'équipe de France avec quatre buts et deux passes décisives en quatre matches.

"C’est juste exceptionnel ce qu’il fait", a loué le sélectionneur.

Zinédine Zidane a admis être "frustré" de devoir quitter ses joueurs d'ici au prochain rassemblement, le mois prochain. Les Bleus se déplaceront en Italie avant de recevoir la Turquie avec une place en quarts de finale de la Ligue des nations en jeu.

(Rédigé ​par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)