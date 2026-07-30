Scor : résultat net en baisse de 24,1% au T2

Le logo de la société de réassurance Scor est visible à son siège social à Paris
SCOR a fait état jeudi d'un résultat net en baisse de 24,1% sur un an au deuxième trimestre, s'élevant à 171 millions d'euros.
"Les résultats du trimestre sont une fois de plus conformes à nos attentes", a déclaré Thierry Léger, directeur général, cité dans un communiqué.
Le ratio de solvabilité SCOR, une mesure clef de sa santé financière, est estimé à 220% à fin juin, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l'exercice précédent.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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