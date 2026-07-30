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Scor : résultat net en baisse de 24,1% au T2
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:20
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Le logo de la société de réassurance Scor est visible à son siège social à Paris

Le logo de la société de réassurance Scor est visible à son siège social à Paris

‌SCOR a fait ​état jeudi d'un résultat net en baisse de ​24,1% sur un an ​au deuxième ⁠trimestre, s'élevant à ‌171 millions d'euros.

"Les résultats du trimestre sont ​une ‌fois de plus ⁠conformes à nos attentes", a déclaré Thierry ⁠Léger, ‌directeur général, cité ⁠dans un communiqué.

Le ‌ratio de ⁠solvabilité SCOR, une mesure ⁠clef ‌de sa santé financière, ​est ‌estimé à 220% à fin juin, ​en hausse de 5 ⁠points de pourcentage par rapport à l'exercice précédent.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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