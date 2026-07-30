Scor: bénéfice net en baisse malgré une "faible sinistralité", Covéa pèse

Le réassureur Scor a vu son bénéfice net baisser au deuxième trimestre malgré une "faible sinistralité en catastrophes naturelles", l'arbitrage Covéa rendu fin juin pesant dans ses comptes à hauteur de 64 millions d'euros.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Sur les trois mois d'avril à juin, le bénéfice net recule de 24,1% par rapport au deuxième trimestre 2025, à 171 millions d'euros. Et sur l'ensemble du premier semestre, il baisse de 6,8% à 397 millions d'euros.

Scor, dont l'activité consiste à assurer les assureurs, était revenu dans le vert sur l'exercice 2025 après une année 2024 difficile.

Les revenus d'assurances - équivalent du chiffre d'affaires - sont en recul de 5,1% sur le trimestre, à 3,6 milliards d'euros.

La baisse est tirée par la branche vie et santé (L&H), dont les revenus chutent de 8% à 1,8 milliard d'euros.

Scor fait notamment état de l'"impact négatif non récurrent de 64 millions d'euros lié au résultat d'un arbitrage", la justice l'ayant enjoint, fin juin, "d'indemniser" l'assureur Covéa (marques MMA, MAAF GMF et PartnerRe) "à hauteur de 488,3 millions de dollars" (429,3 millions d'euros), alors que Covéa avait tenté de le racheter en 2018.

Le groupe avait précisé que cela aurait un impact comptable d'environ 50 millions d'euros sur son résultat net du deuxième trimestre, car le groupe avait déjà provisionné une grande partie de cette somme.

Au deuxième trimestre, l'activité dommages et responsabilité (P&C) baisse mais dans une moindre mesure que l'activité vie et santé: ses revenus diminuent de 2% à 1,8 milliard d'euros, à cause notamment d'effets de change.

Scor relève la "faible sinistralité en catastrophes naturelles". Le ratio de sinistralité, indicateur qui permet de juger de l'équilibre entre le versement des indemnités et le recouvrement des primes, n'est ainsi que de 2,9%.