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Accor se maintient au premier semestre malgré un net impact de la guerre au Moyen-Orient
information fournie par Boursorama avec AFP 30/07/2026 à 09:10
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Le géant français de l'hôtellerie Accor a publié jeudi un chiffre d'affaires stable pour son premier semestre et un RevPar (revenu par chambre, indicateur phare du secteur) en hausse de 2,2% bien que le conflit au Moyen-Orient ait plombé l'activité dans cette région.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

"Malgré les perturbations liées à la situation au Moyen-Orient, les performances du groupe affichent une croissance solide", déclare le PDG Sébastien Bazin dans le communiqué.

Néanmoins le groupe revoit en baisse sa prévision de croissance annuelle du RevPar, qui est l'indicateur principal du secteur de l'hôtellerie: il cible désormais pour l'exercice 2026 une "croissance annuelle du RevPAR entre 2% et 2,5% en fonction de la reprise de l'activité aux Émirats arabes unis", contre une fourchette annoncée entre 3% et 4% lors des résultats annuels mi-février.

Le groupe vise aussi pour l'exercice "une croissance du réseau autour de 3,5% et un excédent brut d'exploitation (EBE) courant "entre 1,26 milliard d’euros et 1,285 milliard d'euros sur la base d’un impact de change négatif de 10 millions d'euros attendu".

Au premier semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 2,75 milliards d'euros (+0,5%), en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Bloomberg (2,77) et Facset (2,72).

Hors Moyen-Orient, le RevPar progresse de 4,6%.

Le bénéfice net est lui divisé par deux à 114 millions d'euros "impacté par des charges non courantes", notamment dues à la cession de la participation d'Accor dans la société Essendi.

"Alors que l'activité hôtelière des deux premiers mois de l'exercice 2026 a été remarquablement solide, le conflit au Moyen-Orient, qui a commencé fin février, a sévèrement perturbé le contexte macroéconomique et géopolitique du second trimestre", souligne le communiqué.

"La situation au Moyen-Orient s'améliore", a affirmé la directrice financière du groupe Martine Gerow lors d'un échange avec des journalistes.

Dans cette zone, sur le deuxième trimestre, le RevPar a chuté de 30%, avec une amélioration entre le mois d'avril et le mois de juin, après le début de la guerre en Iran le 28 février. Les ventes en Arabie Saoudite et en Egypte "restent en croissance". Aux Emirats arabes unis, principalement touchés par le conflit, "aujourd'hui on a un taux d'occupation de 50% alors qu'on était tombé à 20%", a souligné M. Gerow.

Le Moyen-Orient représente 11% des revenus d'Accor et 8% des hôtels du groupe. Les Emirats arabes unis à eux seuls représentent 3% des hôtels du groupe et 5% des revenus.

"Il est très difficile de prévoir quelle sera l'évolution mais le reste de la zone va bien, nous sommes confiants d'être capables d'absorber cet impact", a affirmé Martine Gerow.

Au cours du premier semestre 2026, Accor a ouvert 109 hôtels correspondant à près de 14.000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,2% au cours des 12 derniers mois.

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