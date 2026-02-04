 Aller au contenu principal
Scor accroît son EGPI lors des renouvellements de janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:17

Scor revendique une croissance de son EGPI (estimation du revenu brut des primes par année de souscription) de 4,7% en réassurance traditionnelle (P&C et "Speciality") et de 80,5% en "Alternative Solutions", lors des renouvellements de janvier 2026.

Grâce à la composition diversifiée de son portefeuille et à ses achats de rétrocession, le groupe français de réassurance ajoute anticiper une augmentation de son ratio de souscription de 2 points de pourcentage.

Scor affiche une augmentation de l'EGPI de 7,4% pour les lignes P&C, qui est selon lui tirée par le "flight-to-quality" opéré par ses clients, par les marchés d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord, ainsi que par ses cédantes multilignes.

Une discipline de souscription conduit à un pilotage dynamique du portefeuille afin de protéger ses marges dans les lignes "Specialty", qui ne progressent que de 0,3% dans un contexte de pression sur les tarifs d'assurance et de réassurance.

Enfin, Scor explique que la dynamique maintenue en "Alternative Solutions" enregistrant une croissance de l'EGPI de 80,5%, est portée par les transactions d'optimisation des besoins en capital.

SCOR
29,1200 EUR Euronext Paris +3,63%
