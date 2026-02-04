Scor accroît son EGPI lors des renouvellements de janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:17
Grâce à la composition diversifiée de son portefeuille et à ses achats de rétrocession, le groupe français de réassurance ajoute anticiper une augmentation de son ratio de souscription de 2 points de pourcentage.
Scor affiche une augmentation de l'EGPI de 7,4% pour les lignes P&C, qui est selon lui tirée par le "flight-to-quality" opéré par ses clients, par les marchés d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord, ainsi que par ses cédantes multilignes.
Une discipline de souscription conduit à un pilotage dynamique du portefeuille afin de protéger ses marges dans les lignes "Specialty", qui ne progressent que de 0,3% dans un contexte de pression sur les tarifs d'assurance et de réassurance.
Enfin, Scor explique que la dynamique maintenue en "Alternative Solutions" enregistrant une croissance de l'EGPI de 80,5%, est portée par les transactions d'optimisation des besoins en capital.
Valeurs associées
|29,1200 EUR
|Euronext Paris
|+3,63%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens évoluent en légère hausse mercredi, prudents face au regain d'inquiétude sur le secteur de la tech et digérant une série de publications de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,38%, Londres 0,29% et ... Lire la suite
-
Chimiothérapie "inutile", diabolisation du sucre ou traitements "alternatifs" : les fausses informations sur les cancers peuvent nuire gravement aux patients, en provoquant un retard de soin, des complications et jusqu'à un décès, alertent professionnels et associations. ... Lire la suite
-
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et sa gestion très centralisée, concentre une partie des critiques. La défiance des Français à l'égard de l'Union européenne -depuis longtemps marquée- progresse et devrait continuer de progresser ... Lire la suite
-
L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ont annoncé mercredi les deux sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer