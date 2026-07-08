Schwartz, candidate de Trump à la tête du CDC, devrait comparaître le 15 juillet devant le Sénat américain pour son audition de confirmation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveautés: ajouts concernant les remous à la tête du CDC et le parcours de Schwartz, le contexte autour de Cassidy et la deuxième audition, ainsi que les postes vacants au sein des agences de santé en général)

* Cette audition constitue la première étape vers le pourvoi d’un poste clé dans le domaine de la santé après des mois d’errance au sein du CDC

* Schwartz est considérée comme un choix conventionnel après les remous à la direction sous Trump

* Les agences sanitaires sont confrontées à de nombreux postes vacants dans un contexte de remaniements organisationnels

par Ahmed Aboulenein

Erica Schwartz, candidate désignée par le président Donald Trump à la tête des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), comparaîtra devant la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites le 15 juillet pour son audition de confirmation, a annoncé mercredi la commission. En avril, Trump avait nommé Erica Schwartz , qui avait occupé le poste de chirurgienne générale adjointe pendant la pandémie de COVID-19, au poste de directrice du CDC à la suite de multiples remaniements à la tête de cette agence sanitaire.

Cette audition constitue la première étape concrète vers la confirmation d’un haut responsable d’une agence sanitaire majeure depuis que le Sénat a confirmé la nomination de la directrice du CDC, Susan Monarez, l’année dernière. Mme Monarez avait été licenciée moins d’un mois plus tard .

Les postes clés au sein des agences sanitaires américaines restent vacants alors que le second mandat de Trump est déjà bien avancé, et le CDC est en proie à des turbulences quasi constantes depuis l’entrée en fonction de Trump.

En mars 2025, Trump a retiré son premier candidat au poste de directeur du CDC , l’ancien député républicain de Floride Dave Weldon, un médecin critiquant depuis longtemps les vaccins, quelques heures avant l’audition de confirmation prévue, après qu’il fut devenu évident qu’il ne disposerait pas des voix nécessaires.

Monarez a été licenciée moins d’un mois après son entrée en fonction, à la suite d’un désaccord avec le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. sur la politique vaccinale , notamment au sujet de ce qu’elle a qualifié de ses exigences: approuver au préalable toute modification du calendrier vaccinal des enfants et licencier des scientifiques de carrière. Quatre hauts responsables du CDC ont démissionné en signe de protestation .

Mme Schwartz, médecin spécialiste en médecine préventive certifiée et ancienne chirurgienne générale adjointe sous le premier mandat de Trump, n’a jamais publiquement exprimé d’opposition aux vaccins, ce qui fait d’elle une candidate plus conventionnelle.

Si sa nomination est confirmée, elle s’est engagée à démissionner de UnitedHealth Group et de ses autres fonctions au sein de conseils d’administration , à vendre ses participations dans le secteur de la santé et à se récuser dans les dossiers impliquant ses anciens employeurs.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION S'AVÈRE FAVORABLE À LA CANDIDATE

Le sénateur américain Bill Cassidy, républicain de Louisiane et médecin qui s’est ouvertement montré sceptique face à la volonté de Kennedy de réformer la politique américaine en matière de vaccination, présidera l’audition en tant que président de la commission.

Cassidy a perdu la primaire républicaine en mai après que Trump l’eut pris pour cible en représailles à son vote de 2021 en faveur de la condamnation de Trump lors de son deuxième procès en destitution, et s’est depuis montré de plus en plus ouvertement rebelle .

Il s’est toutefois montré réceptif à l’égard de Mme Schwartz, la qualifiant de « très impressionnante » après ce qu’il a décrit comme une « bonne rencontre » avec elle le mois dernier.

La commission tiendra également le même jour une audition de confirmation pour Sean Kaufman, le candidat de Trump au poste de secrétaire adjoint chargé de la préparation et de la réponse, chargé de diriger les préparatifs et les interventions nationaux en matière de médecine et de santé publique en cas de catastrophes et d’urgences. Cela inclut la gestion de la réserve stratégique nationale de médicaments d’urgence.

LES VACANCES DE POSTES À LA TÊTE DES AGENCES DE SANTÉ PERSISTENT

Au-delà du CDC et de l’ASPR, d’autres postes clés dans le domaine de la santé restent vacants. Le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), Marty Makary, a démissionné en mai et Trump n’a pas encore nommé de successeur permanent.

En avril, Trump a désigné la radiologue Nicole Saphier comme sa troisième candidate au poste de chirurgien général , après avoir retiré la candidature de Casey Means, une alliée de Kennedy, qui n’avait pas obtenu suffisamment de voix pour être approuvée par la commission de la santé.

Trump a également nommé Chris Klomp, qui a occupé les fonctions de conseiller en chef du HHS et de directeur de Medicare, au poste de secrétaire adjoint à la Santé fin juin. Ce poste était vacant depuis le départ de Jim O'Neill en février dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction de l'agence.

Au sein des Instituts nationaux de la santé (NIH), 13 de ses 27 instituts sont désormais dirigés par des directeurs par intérim. Le directeur par intérim du deuxième plus grand institut des NIH, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a quitté ses fonctions en mai alors que les États-Unis s’efforçaient de répondre aux épidémies d’Ebola et d’hantavirus.