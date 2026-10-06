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Schroders renforce son dispositif dans les ETF actifs
information fournie par AOF 06/10/2026 à 10:49

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(Zonebourse.com) - Schroders accélère son développement dans les ETF actifs en Europe avec la nomination de Martha Sèle au poste de responsable du développement ETF pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Basée à Paris, elle sera chargée de développer la distribution de cette gamme auprès des investisseurs de la région. Elle a précédemment occupé plusieurs fonctions dans l'univers des ETF chez State Street et BNP Paribas.

Cette nomination intervient alors que le gestionnaire étoffe rapidement son offre d'ETF actifs. Lancée en septembre 2025, celle-ci couvre désormais plusieurs stratégies actions et obligataires et totalise 4,3 milliards de dollars d'encours.

Schroders vient également de lancer à la Bourse de Londres deux nouveaux ETF actifs, dédiés aux obligations financières CoCo et au crédit corporate américain Investment Grade. Le groupe renforce parallèlement son dispositif en Suisse avec la récente nomination de Hans-Jörg Morath à la tête du développement ETF dans le pays.

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