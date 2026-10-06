Demande de "coupes massives" dans le budget de l'UE : Von der Leyen met en garde le camp des "frugaux" mené par l'Allemagne

Outre Berlin, cinq autres pays appellent à des coupes drastiques dans le budget européen, à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros. Une menace sur des "priorités essentielles", juge la présidente de la Commission européenne.

Ursula von der Leyen, le 6 octobre 2026, à Bruxelles ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Ursula von der Leyen a critiqué mardi 6 octobre les "coupes massives" dans le prochain budget européen réclamées par l'Allemagne et plusieurs autres pays membres, par rapport au projet présenté l'an dernier par la Commission européenne. "Je suis également consciente de la situation budgétaire difficile dans les États membres, mais je tiens à mettre en garde contre des coupes massives. Cela risquerait de porter gravement atteinte à des priorités essentielles sur lesquelles nous nous sommes tous accordés", a souligné la dirigeante de l'exécutif européen, lors d'un débat avec les eurodéputés à Strasbourg.

"Je suis convaincu que les priorités que nous proposons dans le cadre financier pluriannuel sont les bonnes", a-t-elle ajouté.

Frugaux contre "amis de la cohésion" européenne

Bruxelles a proposé l'an dernier une enveloppe totale de 2.000 milliards d'euros pour le budget de l'Union européenne sur la période 2028-2034, en hausse d'environ 60% par rapport au budget actuel. Cela vise notamment à financer les nouvelles priorités de l'UE dans la compétitivité, l'innovation et la défense.

Mais l'Allemagne, avec cinq autres pays dits "frugaux" (l'Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bays et la Suède), appelle à réduire le budget européen de "plusieurs centaines de milliards d'euros".

A l'inverse, 17 pays du Sud et de l'Est de l'Europe se sont regroupés dans un bloc surnommé "les amis de la cohésion", pour défendre au contraire un budget plus généreux, au bénéfice des agriculteurs et des aides à la cohésion sociale et territoriale.

Pour aider à financer ses nouvelles priorités, la Commission européenne a proposé d'augmenter les ressources propres de l'UE, en ayant recours par exemple à la fiscalité environnementale ou les taxes sur le tabac. Les discussions sur le budget et les propositions de nouvelles sources de recettes seront au menu du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement européens les 15 et 16 octobre à Bruxelles.