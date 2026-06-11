Schneider rebondit opportunément sur les 258E (MM100) et s'épargne ainsi la mise en danger du récent support des 255,E du 19 mai.

Une cassure aurait pu déboucher sur un test de la MM200 (247E) puis surtout une correction plus profonde en direction du "gap" des 239,5E du 7 avril, un niveau pas très éloigné du support oblique moyen terme qui gravite vers 233E (à préserver absolument).