Schneider Electric rationalise sa production en France et investit 150 millions d'euros

Le groupe (-3,35%) annonce investir 150 millions d'euros en France et fermer une usine dans le cadre d'un plan visant à améliorer sa compétitivité dans le pays.

Schneider prévoit de fermer son usine de Chasseneuil-du-Poitou d'ici mars 2028, a déclaré un porte-parole à Reuters.

"En ce qui concerne les 145 salariés, nous allons maintenant entamer une phase de négociations, (...) et cela sera examiné au cas par cas", a-t-il déclaré, ajoutant que la recherche de postes au sein de l'entreprise serait privilégiée.

La production sera principalement transférée vers le site de Schneider à Dijon afin de renforcer son organisation industrielle, a indiqué l'entreprise.

Le groupe construira également un nouveau site à Evreux, qui regroupera les activités de production ainsi que l'expertise en recherche et développement de ses trois sites existants en Normandie.

Alors que Schneider est présent sur des segments de marché bénéficiant d'une croissance soutenue, portée par les projets d'électrification et de numérisation, l'entreprise est également confrontée à une saturation des volumes sur ses marchés industriels, a-t-elle indiqué.

"L'objectif est de devenir plus compétitif sur des marchés où la pression sur les prix est actuellement très forte", a déclaré le porte-parole.