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Schneider Electric-Émission d’obligations de €800 mlns à échéance 2034
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 08:05

Schneider Electric SE SCHN.PA :

* UNE ÉMISSION D'OCEANES À ÉCHÉANCE 2034

* UN MONTANT NOMINAL DE 800 MLNS D'EUROS

* LE PRODUIT NET DE L'ÉMISSION SERA AFFECTÉ AU FINANCEMENT DU RACHAT DES OCEANES EN CIRCULATION À ÉCHÉANCE LE 27 NOVEMBRE 2030

* LE RACHAT DES OCEANES 2030 SERA EFFECTUÉ DANS LE CADRE D'UNE OFFRE DE RACHAT CONCOMITANTE

Texte original https://tinyurl.com/2z5nvuy7 Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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