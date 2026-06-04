Schneider Electric-Émission d’obligations de €800 mlns à échéance 2034

Schneider Electric SE SCHN.PA :
* UNE ÉMISSION D'OCEANES À ÉCHÉANCE 2034
* UN MONTANT NOMINAL DE 800 MLNS D'EUROS
* LE PRODUIT NET DE L'ÉMISSION SERA AFFECTÉ AU FINANCEMENT DU RACHAT DES OCEANES EN CIRCULATION À ÉCHÉANCE LE 27 NOVEMBRE 2030
* LE RACHAT DES OCEANES 2030 SERA EFFECTUÉ DANS LE CADRE D'UNE OFFRE DE RACHAT CONCOMITANTE
Texte original https://tinyurl.com/2z5nvuy7 Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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