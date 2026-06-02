Schneider Electric, électrisé par le boom des centres de données

schneider electric (Crédit: / schneider electric groupe)

On est sans doute un peu plus sévère avec une valeur proche de ses cours record, comme Schneider Electric, montée à un pic le 22 avril. La publication au 31 mars a été froidement accueillie le jeudi 30 avril. Le groupe a pourtant déclaré un chiffre d'affaires record, de 9,8 milliards d'euros, malgré un effet devises qui lui a coûté 6,7 % de croissance, loin d'être compensé par les acquisitions (+ 1,1 %). En données comparables, la progression de 11,2 % a dépassé les attentes des analystes, situées à 10,1 % selon le consensus de l'entreprise. «L'activité Gestion de l'énergie et les centres de données continuent de constituer le principal moteur de croissance», a commenté Olivier Blum, le directeur général.

Prudence pour ce trimestre

La tendance se lit aussi dans l'évolution de l'activité par zones géographiques: les revenus de l'équipementier électrique ont augmenté de 15,9 % (en comparable) en Amérique du Nord et de 17,6 % pour la Chine et l'Asie de l'Est. Grâce à ce début d'année, Schneider a pris un peu d'avance sur ses objectifs annuels, fondés sur «une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 10 % et 15 %», rappelle le groupe, qui les confirme.

Lors d'un point avec les agences de presse, le directeur financier, Nathan Fast, a exprimé une certaine réserve cependant face aux événements du Moyen-Orient, qui perturbent non seulement la région (moins de 5 % des facturations 2025) mais pourraient avoir aussi un impact «potentiel» sur la zone Asie du Sud. Si l'incidence de la guerre n'a pas été significative en début d'année, «nous pensons que le deuxième trimestre sera probablement perturbé», a prévenu le directeur financier. Les objectifs 2026 sont néanmoins maintenus, dont la marge opérationnelle (d'Ebita) de 19,1 % à 19,4 %, contre 18,7 % en 2025.

Nous restons acheteurs du titre. La valeur n'est pas donnée, mais le groupe a confirmé ses prévisions annuelles et constitue un rouage essentiel pour les investissements dans les réseaux et les centres de données. Objectif: 325 €.