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Schneider Electric conclut un accord pour acquérir Shelly Group
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 08:33
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(Actualisé avec détails de l'opération §§3-5)

Schneider Electric SCHN.PA a annoncé jeudi un accord en vue de l'acquisition de Shelly Group

SLYG.BB , avec une une opération intégralement en numéraire au prix de 70 euros par action valorisant le groupe bulgare de domotique à 1,2 milliard d’euros.

Le fabricant français d'équipements électriques indique dans un communiqué qu'il déposera une offre publique d’acquisition volontaire sur Shelly Group, soutenue par ses fondateurs Dimitar Dimitrov et Svetlin Todorov, pour l’ensemble des actions Shelly en circulation qui ne sont pas déjà détenues par Schneider Electric.

L'offre a été favorablement accueillie par Shelly Group et ses fondateurs, qui détiennent collectivement environ 57% de la société et ont accepté, sous certaines conditions, de céder leurs actions dans le cadre de l’opération globale, déclare Schneider Electric.

Le prix représente une prime de 27% par rapport au cours de référence non influencé de Shelly au 28 juillet 2026 et une prime de 22% par rapport à son cours de référence actuel, ajoute le groupe français.

L’offre sera soumise à un seuil minimum d’acceptation de 95% du capital social et ne sera couronnée de succès que si ce seuil est atteint ou dépassé, selon le communiqué, qui précise que l’opération devrait être finalisée d’ici au premier trimestre 2027.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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