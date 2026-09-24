L'Europe dans le rouge, tensions sur le pétrole et les taux

Siège social de LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

Les principales Bourses européennes reculent jeudi en ‌matinée avec une nouvelle flambée des cours pétroliers et une remontée des rendements obligataires dans un contexte géopolitique toujours ​incertain, tandis que des indicateurs économiques montrent une accélération des pressions inflationnistes.

À Paris, le CAC 40 perd 0,28% à 8.101,51 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,28% et à Francfort, le Dax cède ​0,39%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,18%, le FTSEurofirst 300 de 0,38% et le Stoxx 600 de 0,12%

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent ​une baisse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,39% ⁠pour le Standard & Poor's 500 et de 0,58% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ‌repli.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui a atteint mercredi un plus haut niveau depuis 2007, monte encore jeudi, s'affichant à 5,12%, tandis que son équivalent ​en Allemagne, référence pour la zone euro, ‌s'établit à 3,54%, après avoir pris neuf points de base la veille.

Au Japon, ⁠le rendement des obligations d'Etat à dix ans a progressé jeudi de 8 points de base, à 3,06%, un niveau inédit depuis août 1996.

Ces tensions dans l'obligataire, alimentées par des craintes inflationnistes au regard de la solidité ⁠des indicateurs PMI publiés ‌en Europe et aux Etats-Unis, interviennent alors des décisions de politique monétaire sont attendues ce ⁠jeudi en Suisse, en Norvège et en Suède, après celles récentes de la Banque centrale européenne (BCE), de la ‌Banque d'Angleterre (BoE), de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque du Japon (BoJ).

Parallèlement sur le ⁠marché pétrolier, le baril de Brent reste fermement au-dessus de la barre des 100 ⁠dollars.

Sur le plan géopolitique, le ‌président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré mercredi à la tribune des Nations unies que l'Iran ne capitulerait jamais ​face aux Etats-Unis, tout en disant croire en la ‌diplomatie pour sortir du conflit.

Le président américain Donald Trump accueille par ailleurs ce jeudi son homologue chinois Xi Jinping à la Maison blanche ​alors que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que Washington et Pékin sont convenus de prolonger de deux mois leur trêve commerciale qui devait expirer le 10 novembre pour travailler à la ⁠conclusion d'un accord plus ambitieux. Mais d'autres sujets de friction restent sur la table entre les deux superpuissances.

Aux valeurs, Trigano avance de 0,70% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% sur l'exercice 2025-2026.

H&M cède 3,37% après la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Mercedes-Benz recule de 1,51% alors que l'hebdomadaire économique WirtschaftsWoche a rapporté que le constructeur prévoit de réduire ses coûts salariaux en Allemagne de 800 millions d'euros.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)