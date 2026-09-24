Schneider Electric prévoit une OPA sur le bulgare Shelly, valorisé à 1,2 milliard d'euros

( AFP / JOEL SAGET )

Schneider Electric, le géant français des équipements électriques, a annoncé jeudi son intention de lancer une offre publique d’achat sur Shelly Group, spécialiste bulgare des solutions connectées pour bâtiments intelligents, valorisant la société à 1,2 milliard d’euros.

Schneider Electric a "conclu un accord avec Shelly Group et ses deux actionnaires fondateurs, Dimitar Dimitrov et Svetlin Todorov", en vue de l'acquisition de la société et "proposera 70 euros en numéraire pour chaque action Shelly en circulation".

Le prix de 70 euros par action représente "une prime de 22% par rapport à son cours de référence actuel", a déclaré Schneider Electric.

L’opération est soutenue par ses deux fondateurs, "qui détiennent collectivement environ 57% de la société et ont accepté, sous certaines conditions, de céder leurs actions dans le cadre de l’opération globale".

La réalisation de l’offre sera toutefois subordonnée à l’atteinte d’un seuil minimum d’acceptation de 95% du capital social.

L’OPA, qui "devrait être finalisée d’ici au premier trimestre 2027", est soumise à "l’approbation de l’autorité de régulation bulgare" et "aux autorisations réglementaires usuelles", a indiqué l’entreprise.

Shelly Group est cotée à la Bourse de Francfort, ainsi qu’à la Bourse de Sofia.