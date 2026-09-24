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Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
information fournie par AFP 24/09/2026 à 09:24
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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse jeudi, face à la remontée des prix du pétrole et des taux d'emprunts souverains, mais aussi des anticipations de resserrement monétaire des grandes banques centrales.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris reculait de 0,35%, Francfort de 0,52%, Londres perdait 0,30% et Milan 0,47%.

Euronext CAC40

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