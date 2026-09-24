Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse jeudi, face à la remontée des prix du pétrole et des taux d'emprunts souverains, mais aussi des anticipations de resserrement monétaire des grandes banques centrales.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris reculait de 0,35%, Francfort de 0,52%, Londres perdait 0,30% et Milan 0,47%.

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