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La fintech Qonto lève le pied sur la croissance
information fournie par Boursorama avec AFP 24/09/2026 à 08:14
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( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

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Le spécialiste français du paiement auprès des petites entreprises Qonto, qui n'a pas atteint la barre du million de clients qu'il s'était fixée début 2022, assume une croissance plus modérée qu'auparavant, a expliqué mercredi sa directrice générale pour l'Europe de l'Ouest Philippine Rougevin-Baville.

"On ne va pas à la course à l'hypercroissance absolue, ce n'est plus notre objectif", a déclaré à l'AFP Mme Rougevin-Baville en marge de l'inauguration des nouveaux locaux parisiens de l'entreprise.

L'autre objectif donné à l'époque, de 2.000 salariés, n'a pas non plus été atteint: l'entreprise en compte 1.700.

Qonto, présent dans huit pays, cherche désormais à vendre davantage de produits à ses clients existants, et à se développer auprès d'entreprises plus grandes, forcément moins nombreuses que ses clients historiques indépendants, TPE et PME.

Il revendique 750.000 clients, dont la majorité en France, et conserve l'objectif d'un million, mais sans donner d'horizon de temps pour y parvenir.

Rentable, l'entreprise dispose de capitaux suffisants pour se développer, a assuré Mme Rougevin-Baville.

"On n'a pas du tout de plans de levées de fonds ou autre opération pour supporter notre croissance", a-t-elle souligné, écartant également la perspective à court terme d'une entrée en Bourse.

Créée en 2017, Qonto était devenue début 2022 la plus grosse licorne française, grâce à une levée de fonds géante de 486 millions d'euros, qui l'avait valorisée 4,4 milliards d'euros.

L'entreprise s'est ensuite développée en Allemagne grâce à l'acquisition de la société de services financiers Penta, avant de mettre la main sur l'entreprise française Regate et sa clientèle d'experts-comptables.

En délicatesse avec le superviseur local, Qonto a dû mettre en pause pendant plus d'un an ses ambitions en Italie, son troisième pays.

La société a par ailleurs fait au printemps 2025 une demande de licence bancaire en France, un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui lui permettrait d'élargir sa gamme de produits.

"Tous les voyants sont au vert, le processus est très bien enclenché", s'est félicitée Mme Rougevin-Baville, qui espère une réponse positive dans les prochains mois.

D'ici là, la hausse des taux d'intérêt devrait rester "favorable" à la santé financière de Qonto, selon elle, à moins qu'elle finisse par affecter celle de ses clients.

Mais "aujourd'hui on ne voit pas plus de défauts de nos clients que ce qu'on voyait il y a deux ans" ni moins de créations d'entreprises, a assuré la dirigeante.

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