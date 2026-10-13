Schaeffler sanctionné après des charges exceptionnelles

Schaeffler trébuche lourdement à la Bourse de Francfort (-3,78%, à 5,725 euros) après avoir annoncé des charges exceptionnelles de 240 millions d'euros dans sa division E-Mobility, mais qui n'ont toutefois pas d'incidence sur les objectifs annuels qui ont été confirmés.

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'équipementier automobile allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros, contre 17,7 milliards un an auparavant. Sa marge d'Ebit hors éléments exceptionnels s'est améliorée, passant de 4,2% à 4,5%. Au troisième trimestre, elle s'est toutefois établie à 4,2%, contre 4,5% un an plus tôt. Le flux de trésorerie disponible, hors opérations de fusions-acquisitions, a atteint 260 millions d'euros sur le trimestre, contre 175 millions un an auparavant.

Dans l'électromobilité, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois a progressé de 3,7 à 3,9 milliards d'euros, tandis que la marge d'Ebit ajustée s'est redressée de -17,8% à -14,8%. Elle ressort à -13,1% au troisième trimestre.

Les charges exceptionnelles annoncées dans cette activité résultent notamment de la baisse des volumes de certains projets des constructeurs automobiles européens, particulièrement en Chine. Elles concernent principalement des dépréciations d'équipements de production et des mesures de rationalisation du portefeuille. Schaeffler estime que ces ajustements permettront d'améliorer sa rentabilité dans les prochaines années, l'atteinte de l'équilibre opérationnel restant une priorité.

Parallèlement, le groupe poursuit son développement dans la robotique humanoïde. Après avoir gagné deux nouveaux clients dans la région de la Grande Chine au troisième trimestre, son carnet de commandes dans cette activité atteint environ 400 millions d'euros.

Dans une note de recherche, Jefferies a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre, avec une cible de cours de 8,70 euros, soit un potentiel de hausse de 46%.

La banque d'affaires américaine note que les 240 millions d'euros de charges exceptionnelles sont liés à la faiblesse des constructeurs européens en Chine, une situation qui entraîne des réductions continues de volume, des décalages de démarrages de production et des annulations de projets. La mesure aura toutefois un effet positif à deux chiffres sur l'Ebit les années suivantes.

En ce qui concerne le carnet de commandes dans la robotique humanoïde, Jefferies note qu'il a augmenté pour 400 millions d'euros, contre 350 au premier semestre, comptant cinq clients au total (trois en Chine et deux aux Etats-Unis) et jusqu'à 83 nouvelles commandes d'échantillons depuis le début de l'année ( 300%).