Sceptique, DZ Bank entame un suivi de SpaceX à "vente"

DZ Bank fait part de l'initiation de sa couverture de SpaceX avec une recommandation "vente" et un objectif de cours (fair value, ou "juste valeur" dans sa terminologie), calculé sur la base de la somme des parties et fixé à 100 USD, à comparer à un dernier cours de clôture de 139,65 USD.
Si elle reconnaît que SpaceX constitue "l'une des histoires les plus passionnantes des marchés financiers des années à venir", la banque allemande souligne aussi que le groupe américain "nécessite un énorme besoin de capital pour la mise en oeuvre des sujets futurs".
"Elon Musk prédit un potentiel de marché adressable presque incroyable de 28 400 MdsUSD, ce que nous considérons comme beaucoup trop optimiste", juge DZ Bank, qui va jusqu'à parler d'un "risque de crash en orbite de valorisation" pour le groupe spécialisé dans l'aérospatial et l'IA.
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