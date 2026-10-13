Scaleway va ouvrir un centre de calcul équipé de technologies Nvidia à Copenhague

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

Le fournisseur français de services cloud Scaleway a annoncé mardi l'ouverture d'un nouveau site de calcul dédié à l'IA à Copenhague, fonctionnant avec des puces Nvidia NVDA.O .

Il s'agit de la deuxième annonce d'expansion de la société ce jour-là, après avoir annoncé la construction d'un supercalculateur équipé de processeurs AMD en Suède . Ces initiatives permettront de renforcer la capacité de calcul de Scaleway en Europe du Nord, en ciblant les entreprises européennes qui souhaitent que leurs activités d'IA soient hébergées conformément à la législation de l'UE.

“L’accès au calcul haute performance pour l’IA devient une priorité stratégique pour les organisations européennes”, a déclaré Damien Lucas, directeur général de Scaleway, dans un communiqué.

Les machines utiliseront le système Nvidia HGX B300, articulé autour des puces d’IA de dernière génération de Nvidia. Scaleway a expliqué avoir choisi Copenhague pour son secteur technologique, son électricité à faible empreinte carbone et son climat frais, qui réduit les besoins énergétiques liés au refroidissement.

Scaleway compte déjà parmi ses clients des entreprises danoises, notamment la ville de Copenhague et la société d’IA Corti, a-t-elle précisé.