 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Scaleway va ouvrir un centre de calcul équipé de technologies Nvidia à Copenhague
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 13:15

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

Le fournisseur français de services cloud Scaleway a annoncé mardi l'ouverture d'un nouveau site de calcul dédié à l'IA à Copenhague, fonctionnant avec des puces Nvidia NVDA.O .

Il s'agit de la deuxième annonce d'expansion de la société ce jour-là, après avoir annoncé la construction d'un supercalculateur équipé de processeurs AMD en Suède . Ces initiatives permettront de renforcer la capacité de calcul de Scaleway en Europe du Nord, en ciblant les entreprises européennes qui souhaitent que leurs activités d'IA soient hébergées conformément à la législation de l'UE.

“L’accès au calcul haute performance pour l’IA devient une priorité stratégique pour les organisations européennes”, a déclaré Damien Lucas, directeur général de Scaleway, dans un communiqué.

Les machines utiliseront le système Nvidia HGX B300, articulé autour des puces d’IA de dernière génération de Nvidia. Scaleway a expliqué avoir choisi Copenhague pour son secteur technologique, son électricité à faible empreinte carbone et son climat frais, qui réduit les besoins énergétiques liés au refroidissement.

Scaleway compte déjà parmi ses clients des entreprises danoises, notamment la ville de Copenhague et la société d’IA Corti, a-t-elle précisé.

Valeurs associées

NVIDIA
226,3200 USD NASDAQ -1,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,3 -3,02%
CAC 40
7 847,45 +0,19%
Pétrole Brent
104,88 -1,17%
LVMH
379,7 -1,25%
HAFFNER ENERGY
0,779 -2,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank