Scaleway va construire un supercalculateur dédié à l'IA équipé de processeurs AMD en Suède

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(Ajout d'un commentaire de Bull au paragraphe 8)

par Leo Marchandon

Scaleway va construire en Suède un supercalculateur dédié à l’IA, le premier en dehors de la France, fonctionnant avec des puces IA d’AMD AMD.O , a annoncé mardi la société française de cloud computing lors de sa conférence annuelle sur l’IA à Paris.

Scaleway a précisé que cette machine serait le premier supercalculateur d’IA basé sur la technologie AMD destiné à un usage commercial en Europe, accessible aux start-ups, aux entreprises spécialisées dans l’IA et aux sociétés de tout le continent. Le système fonctionnera avec l’AMD Instinct MI355X, la réponse du fabricant de puces à la gamme Blackwell de Nvidia

NVDA.O qui alimente la plupart des systèmes de calcul d’IA à l’échelle mondiale.

Les puces AMD équipent déjà des supercalculateurs utilisés pour la recherche européenne, notamment LUMI en Finlande . Des entreprises américaines de cloud computing, telles qu’Oracle

ORCL.N et Vultr, proposent également des puces AMD à la location à leurs clients européens.

« Scaleway élargit l’éventail des infrastructures d’IA proposées aux clients à travers l’Europe, grâce aux GPU AMD Instinct et à notre écosystème logiciel ouvert ROCm », a déclaré Stephanie Dismore, vice-présidente senior d’AMD pour la région EMEA.

Les développeurs d’IA utilisent des écosystèmes logiciels spécifiques pour coder. ROCm d’AMD est open source et prend en charge les outils de programmation d’IA largement utilisés qui fonctionnent également sur les puces Nvidia, tandis que l’équivalent de son concurrent Nvidia, CUDA, est propriétaire et ne fonctionne que sur les puces Nvidia, ce qui lie les applications développées à ce matériel.

Scaleway a indiqué avoir choisi la Suède en raison de son électricité en grande partie à faible empreinte carbone et de son secteur de l’IA. L’entreprise a fait son entrée sur le marché suédois en mai, lorsqu’elle a signé un accord avec l’opérateur de télécommunications Tele2 TEL2b.ST pour y commercialiser ses services cloud et d’IA.

Stefan Trampus, responsable des activités B2B chez Tele2, a déclaré que ce supercalculateur « envoie un signal clair » quant à l’attractivité de la Suède en matière d’infrastructures d’IA.

Le constructeur de supercalculateurs Bull, qui collabore déjà avec Scaleway au sein du consortium AION , a déclaré à Reuters que ce contrat constituait une avancée positive dans sa stratégie, tout en ajoutant que le projet « renforcerait les capacités de l’Europe en matière d’IA ».

La machine sera assemblée et entretenue par Bull, avec des serveurs fournis par Giga Computing, des solutions réseau par HPE HPE.N , des solutions de stockage par VAST Data et un liquide de refroidissement par Motul.