SB Energy, soutenue par SoftBank, se rapproche des marchés boursiers avec le dépôt d'un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

SB Energy, un développeur de centres de données et d'infrastructures électriques soutenu par SoftBank 9984.T , a dévoilé mardi le dossier relatif à son introduction en bourse aux États-Unis.

Les entreprises liées au développement de l’intelligence artificielle se sont de plus en plus tournées vers le marché des introductions en bourse cette année, alors que les hyperscalers et les entreprises technologiques investissent des milliards de dollars dans l’expansion des centres de données pour répondre à la demande en forte hausse en matière de puissance de calcul.

Reuters avait indiqué que SB Energy pourrait viser une valorisation supérieure à 50 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, qui pourrait avoir lieu dès septembre.

J.P. Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley figurent parmi les chefs de file de l’opération.

SB Energy sera cotée sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole "SBE".