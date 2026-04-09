Sazerac explore la possibilité d'un accord avec Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, selon le WSJ

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Le fabricant de boissons alcoolisées Sazerac envisage un accord avec le fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman BFb.N , a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.