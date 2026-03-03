Saudi Aramco étudie d'autres itinéraires d'exportation de brut pour éviter Hormuz, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant pétrolier saoudien Aramco

2223.SE va étudier des itinéraires alternatifs pour exporter son pétrole brut afin d'éviter le détroit d'Ormuz, a déclaré une source industrielle mardi, y compris en utilisant l'oléoduc est-ouest pour expédier le brut via la côte occidentale de la mer Rouge.