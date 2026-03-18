Saudi Aramco a redémarré la raffinerie de pétrole de Ras Tanura le 13 mars, selon l'IIR

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(Ajout d'une demande de commentaire au paragraphe 3)

Le géant pétrolier saoudien Aramco 2223.SE a redémarré sa raffinerie de pétrole Ras Tanura le 13 mars, après l'avoir fermée le 2 mars à la suite d'une attaque de drone, a déclaré l'IIR, l'organisme de surveillance de l'industrie.

Ras Tanura, avec une capacité de traitement de 550 000 barils de brut par jour, est la plus grande raffinerie de pétrole d'Arabie saoudite.

Saudi Aramco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.