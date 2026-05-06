Ukraine: plus de 20 morts dans des frappes russes à quelques heures d'une potentielle trêve

Des secouristes sur le site d'une attaque aérienne russe à Zaporijjia, le 5 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Darya NAZAROVA )

Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts mardi en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky dénonçant le "cynisme absolu" de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.

Les attaques qui ont visé les villes de Zaporijjia (sud), Kramatorsk (est), Dnipro (centre), Nikopol (centre-est), ont eu lieu alors que l'Ukraine a annoncé pour minuit (21H00 GMT) dans la nuit de mardi à mercredi un cessez-le-feu unilatéral qu'elle a invité Moscou à respecter également.

Peu avant l'entrée en vigueur de celui-ci, une attaque ukrainienne de drones sur la Crimée occupée a toutefois fait cinq morts, dans la localité de Dzhankoi, selon les autorités russes.

La journée s'est également avérée sanglante du côté ukrainien, avec au moins 22 morts civils dans des frappes russes à travers le pays.

A Zaporijjia, 12 personnes ont été tuées dans une attaque décrite par M. Zelensky comme sans "aucune justification militaire". Quatre civils ont été tués à Dnipro et six autres à Kramatorsk, selon les autorités. Une personne a été tuée à Nikopol.

Quatre ans après le début de l'invasion russe en février 2022, Moscou a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire de 1945, qui doit être marquée par un défilé sur la Place rouge.

- "Cynisme absolu" -

"C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes", a dénoncé mardi M. Zelensky.

"Nous avons besoin de l'arrêt de telles frappes et de toutes les autres du même genre chaque jour, et pas seulement de quelques heures quelque part, au nom de +célébrations+", a-t-il ajouté.

M. Zelensky a en réponse déclaré une trêve à partir de minuit dans la nuit de mardi à mercredi, sans lui fixer de durée, précisant que Kiev répondrait "de manière symétrique" à toute violation de son propre cessez-le-feu.

Message visiblement ignoré par Moscou: peu avant 01H30 (22H30 GMT), des alertes aériennes ont à nouveau retenti dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

Il n'a pas à ce stade été fait état d'une réplique ukrainienne.

"A quelques heures seulement de l'entrée en vigueur de la proposition de cessez-le-feu de l'Ukraine, la Russie ne montre aucun signe de préparation visant à mettre fin aux hostilités. Au contraire, Moscou intensifie la terreur", avait constaté mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiga, sur X.

- "Manœuvre tactique" -

Selon l'analyste politique ukrainien Volodymyr Fessenko, l'annonce de trêve par l'Ukraine est une manœuvre tactique dans les champs "informationnel et politique".

"Si la Russie ne respecte pas notre cessez-le-feu, nous sommes en droit de ne pas respecter le sien. Cela annule l'initiative de Poutine", a estimé M. Fessenko auprès de l'AFP, jugeant qu'il était "presque certain" qu'aucun des cessez-le-feu ne serait pleinement suivi.

De la fumée s'échappe d'un bâtiment endommagé par une attaque aérienne russe à Zaporijjia, le 5 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Darya NAZAROVA )

Ces trêves rivales doivent avoir lieu plus de trois semaines après un cessez-le-feu de 32 heures pour la Pâques orthodoxe, qui avait été violé à de nombreuses reprises sur le front, même si un arrêt des attaques aériennes longue portée avait été observé.

L'Ukraine demande de longue date une trêve prolongée pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Moscou refuse cette demande, arguant qu'un cessez-le-feu plus étendu permettrait à Kiev de renforcer ses défenses, et exigeant notamment avant tout arrêt des combats que l'Ukraine lui cède toute la région de Donetsk (est), partiellement contrôlée par l'armée russe.

En riposte aux bombardements russes, l'Ukraine a multiplié ces derniers jours ses tirs de drones vers le territoire russe, l'un de ces engins éventrant même la façade d'un immeuble résidentiel dans l'ouest de Moscou.

Pour la première fois depuis l'été 2023, la zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 en avril, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Parallèlement, Volodymyr Zelensky fait valoir auprès de pays du Golfe l'expertise de l'Ukraine en matière de lutte contre les drones de conception iranienne, utilisées massivement par Moscou contre son voisin ukrainien.

En visite à Bahreïn mardi, le dirigeant ukrainien a indiqué à ce pays un accord sur les drones, à l'issue d'une rencontre avec le roi Hamed ben Issa Al Khalifa.

Largement éclipsée dans l'ordre du jour de la Maison Blanche par le conflit dans le Golfe, la guerre en Ukraine a toutefois été évoquée mardi lors d'un appel entre le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov, a annoncé le département d'Etat.