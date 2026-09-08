Sarepta et Dyne en baisse après l'échec de l'essai clinique de Novartis sur les troubles musculaires

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(Actualités)

8 septembre - ** Les actions des sociétés développant des médicaments contre une maladie entraînant une atrophie musculaire s'effondrent après que Novartis NOVN.S a annoncé que son traitement n'avait pas atteint l'objectif principal concernant le temps d'ouverture de la main filmé, un indicateur de la myotonie de la main, lors d'un essai clinique de phase avancée

** Sarepta Therapeutics SRPT.O recule de 8,8% à 20,55 dollars, Dyne Therapeutics DYN.O chute de 22,3% à 18,88 dollars, sa plus forte baisse journalière depuis janvier 2025

** Les actions de Novartis cotées aux États-Unis ont reculé de 12,7% à 139,68 dollars

** “L'échec de NVS rend l'essai de Dyne beaucoup plus risqué. Le médicament de SRPT en est à un stade plus précoce, mais il en va de même”, explique Eric Schmidt, analyste chez Cantor Fitzgerald

** “Pour DYN, si le risque clinique augmente, le potentiel de hausse du titre augmente également; DYN a désormais une chance d’être le premier à commercialiser un traitement contre le DM1”,indique Stifel

**En tenant compte des fluctuations de la séance, SRPTrecule de 7,9% et DYNde 3,9% depuis le début de l’année