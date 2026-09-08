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Sarepta et Dyne en baisse après l'échec de l'essai clinique de Novartis sur les troubles musculaires
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

8 septembre - ** Les actions des sociétés développant des médicaments contre une maladie entraînant une atrophie musculaire s'effondrent après que Novartis NOVN.S a annoncé que son traitement n'avait pas atteint l'objectif principal concernant le temps d'ouverture de la main filmé, un indicateur de la myotonie de la main, lors d'un essai clinique de phase avancée

** Sarepta Therapeutics SRPT.O recule de 8,8% à 20,55 dollars, Dyne Therapeutics DYN.O chute de 22,3% à 18,88 dollars, sa plus forte baisse journalière depuis janvier 2025

** Les actions de Novartis cotées aux États-Unis ont reculé de 12,7% à 139,68 dollars

** “L'échec de NVS rend l'essai de Dyne beaucoup plus risqué. Le médicament de SRPT en est à un stade plus précoce, mais il en va de même”, explique Eric Schmidt, analyste chez Cantor Fitzgerald

** “Pour DYN, si le risque clinique augmente, le potentiel de hausse du titre augmente également; DYN a désormais une chance d’être le premier à commercialiser un traitement contre le DM1”,indique Stifel

**En tenant compte des fluctuations de la séance, SRPTrecule de 7,9% et DYNde 3,9% depuis le début de l’année

Valeurs associées

DYNE THERAPEUTCS
19,1900 USD NASDAQ -20,96%
NOVARTIS
112,100 CHF Swiss EBS Stocks -10,65%
SAREPTA
20,3100 USD NASDAQ -9,73%
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