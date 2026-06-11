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SAP fait plonger le secteur européen des logiciels en raison du ralentissement d'Oracle dans le domaine du SaaS ; les valeurs des puces progressent
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 10:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le secteur et de commentaires d'analystes)

11 juin - ** SAP SAPG.DE recule de 4 %, entraînant les valeurs européennes du secteur logiciel à la baisse après qu'Oracle ORCL.N a signalé des dépenses d'investissement plus élevées que prévu pour l'exercice 2027 et annoncé son intention de s'endetter davantage

** Un trader estime que le ralentissement de la croissance des revenus SaaS d'Oracle offre “la perspective la plus négative” pour les logiciels d'entreprise: “Dans l'ensemble, ce sont des nouvelles négatives pour SAP”

** Parmi les autres valeurs du secteur des logiciels et des technologies de l'information, Nemetschek NEKG.DE , Capgemini CAPP.PA , Wolters Kluwer WLSNc.AS et Dassault Systèmes

DAST.PA reculent d'environ 3 % et se retrouvent en queue de peloton de l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX

** Oddo BHF estime que le rapport d'Oracle est un signal négatif qui pourrait amener le marché à croire que la demande dans le secteur des logiciels ralentit, tandis que les implications pour les semi-conducteurs sont positives

** Parmi les valeurs du secteur des puces électroniques, ASMI ASMI.AS , STMicro STMPA.PA et ASML ASML.AS progressentd'environ 3 à 4 %

** SAP, la plus grande entreprise européenne de logiciels avec une capitalisation boursière de 184 milliards d'euros (212 milliards de dollars), affiche une baisse de 30 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,8664 euro)

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