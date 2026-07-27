Santander bien orienté sur des propos de Deutsche Bank

Santander s'adjuge 2,8% vers 12,3 EUR à Madrid, soutenu par des propos positifs de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "acheter" sur le titre de l'établissement bancaire espagnol, avec un objectif de cours relevé de 12,10 EUR à 13,55 EUR.

"La tendance à la hausse de la rentabilité de Santander s'est poursuivie au 2e trimestre 2026, avec des performances qui valident fermement la transformation stratégique de la banque, libérant un potentiel significatif grâce à des leviers internes", met en avant l'établissement allemand.

Deutsche Bank voit également d'un bon oeil les acquisitions de TSB et de Webster Bank qui, "bien que complexes, sont stratégiquement positionnées pour renforcer les contributions du Royaume-Uni et des Etats-Unis".

"Dans l'ensemble, malgré les impacts attendus des fusions et acquisitions tout au long de 2026, les résultats du 1er semestre constituent une base solide pour dépasser les objectifs de 2026 et renforcer la position de Santander parmi ses pairs européens en matière de croissance du BPA", poursuit la banque.

"Cette performance régulière, qui devrait s'accélérer en 2026-2027, renforce notre confiance dans l'exécution stratégique de Santander et dans sa capacité à surpasser le consensus", conclut l'établissement allemand dans sa note de recherche.