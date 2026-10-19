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Sanofi renforce son ancrage européen avec la pose de la première pierre de son usine d'insuline
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 12:54

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Le laboratoire a franchi une nouvelle étape stratégique en posant la première pierre de sa future unité de production d'insuline de pointe sur son BioCampus de Francfort, en Allemagne.

L'événement s'est déroulé en présence de Belén Garijo, directrice générale du groupe pharmaceutique, aux côtés de dirigeants industriels de l'entreprise et de représentants politiques locaux, dont Boris Rhein, ministre-président du Land de Hesse, et Mike Josef, maire de Francfort.

Annoncé initialement en août 2024, ce projet d'infrastructure s'étendra sur 36 000 mètres carrés, l'équivalent d'environ cinq terrains de football. Le site de Francfort héberge déjà l'ensemble de la chaîne de valeur de l'insuline, de la synthèse du principe actif au conditionnement final, où travaillent environ 4 000 collaborateurs pour fournir près de 20 produits différents.

Cette décision s'inscrit dans un contexte épidémiologique marqué par la hausse constante des besoins à l'échelle mondiale. Alors que le nombre de personnes vivant avec un diabète s'élève aujourd'hui à plus de 500 millions et pourrait dépasser 800 millions d'ici à 2050, la sécurisation des approvisionnements constitue un enjeu majeur.

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