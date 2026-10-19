Pillages : Bardella demande aux plateformes de revente en ligne de coopérer avec les enquêteurs

Le président du RN Jordan Bardella s'exprime lors d'une conférence de presse au siège du RN le 19 octobre 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Jordan Bardella a souhaité lundi une coopération accrue entre l'Etat et les plateformes de revente en ligne comme Vinted ou Leboncoin afin "d'identifier les profils qui tenteraient de revendre les marchandises volées" lors des pillages de commerces ce week-end.

"Les Français ne tolèreront pas que des prédateurs s’enrichissent sur le dos de la communauté nationale avec les fruits de leurs razzias", a déclaré le président du Rassemblement national lors d'une conférence de presse en citant "les plateformes de type Vinted, Ebay, Leboncoin et autres".

Lors d'un point de presse à Paris lundi, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué qu'un communiqué allait être envoyé "dans l'après-midi" sur le sujet et que la ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff, travaillait à "aussi apporter des réponses dans ce domaine-là".

Sollicité par l'AFP, Vinted a affirmé appliquer "une tolérance zéro" en la matière.

"Depuis ce week-end, nos équipes ont agi immédiatement pour identifier et supprimer les annonces susceptibles de concerner des biens volés, et nous avons renforcé le contrôle des annonces suspectes", a réagi l'entreprise lituanienne, sans préciser l'ampleur du phénomène.

"En cas d’infraction à nos règles, nous prenons des mesures à l’encontre des comptes concernés, pouvant aller jusqu’au bannissement définitif", a-t-elle encore averti, précisant collaborer "activement avec les forces de l’ordre et les autorités françaises".

Le candidat Renaissance à l'élection présidentielle, Gabriel Attal, a formulé la même demande que M. Bardella.

"Quand on voit que vous avez des jeunes qui, sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes de vente en ligne, s'affichent avec des biens qui ont été volés pour les revendre, on doit pouvoir en identifier un certain nombre", a-t-il estimé sur RTL.

"Il y a des choses qui ont été volées, matériel informatique, qui à mon avis peuvent être géolocalisées. Il y a par ailleurs des annonces qui sont mises en ligne. Il y a un grand nombre de vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux", a-t-il jugé.

Egalement interrogés par l'AFP, eBay et Leboncoin n'avaient pas encore réagi.