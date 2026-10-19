(Actualisé avec précision sur le secteur de l'IA, Red Cat Holdings, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et en hausse de 0,5% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,11% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - COREWEAVE CRWV.O , au coeur des récentes turbulences qui touchent les titres liés à l'intelligence artificielle (IA), affiche une hausse de 1,3% dans les échanges en avant-Bourse, après avoir perdu plus de 25% au cours de la semaine dernière.

BBROADCOM AVGO.O progresse de 2,3% en avant-Bourse et NVIDIA NVDA.O 1,1%.

* MICROSOFT MSFT.O - Le géant américain de la technologie s'est retiré d'un accord portant sur un centre de données conclu avec le fournisseur britannique de services cloud Nscale, a rapporté dimanche The Telegraph.

* INTEL INTC.O gagne 3,8% en avant-Bourse après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer".

* RED CAT HOLDINGS RCAT.O progresse de 6,9%, le fabricant de drones ayant annoncé son intention d'acquérir le fabricant autrichien de moteurs et de pièces de moteurs Steyr Motors

4X0.VI dans le cadre d'une opération évaluée à environ 204,8 millions d'euros.

(Rédigé par Diana Mandia)

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