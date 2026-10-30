Sanofi relève encore ses objectifs, toujours dopé par Dupixent

Le titre du laboratoire pharmaceutique français signe de loin la meilleure performance du CAC 40 ( 5,16%, à 80,07 euros) après avoir dévoilé des résultats financiers en forte accélération pour le troisième trimestre 2026, marqués par une croissance à deux chiffres de ses ventes et de sa rentabilité opérationnelle, conduisant la direction à revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du géant pharmaceutique a progressé de 14,3% à taux de change constants pour atteindre 14,44 milliards d'euros ( 16,2% en données publiées). La dynamique a été largement alimentée par le médicament vedette Dupixent, dont les ventes ont bondi de 34,8% pour franchir 5,7 milliards d'euros, dépassant pour la deuxième fois le cap des 5 milliards sur un trimestre. Au troisième trimestre, le Dupixent a représenté 39,37% des ventes du groupe, contre 44,44% trois mois plus tôt.

La tendance a également été soutenue par les nouveaux lancements pharmaceutiques (notamment ALTUVIIIO, Ayvakit et Rezurock), en hausse de 31,4% à 1,4 milliard d'euros. A l'inverse, l'activité Vaccins s'est repliée de 6,6% à 3,2 milliards d'euros, pénalisée comme prévu par des séquences défavorables dans la prévention respiratoire.

Sur le plan géographique, la croissance a été particulièrement vive aux Etats-Unis ( 23,9%, à 8,60 milliards d'euros), tirée par l'immunologie, tandis que les ventes ont progressé de 5,7% dans la région Reste du Monde (dont 2,6% en Chine) et se sont légèrement contractées en Europe (-0,9% à 2,58 milliards d'euros).

De son côté, le résultat opérationnel des activités a grimpé de 19,7%, à 5,43 milliards d'euros, à taux de change constants, et le résultat net des activités a progressé de 17,6%, toujours à devises équivalentes, à 4,26 milliards d'euros. Enfin, le bénéfice net par action des activités s'est établi à 3,55 euros, en hausse de 19,6% à taux de change constants.

Fort de ces performances, Sanofi a une nouvelle fois revu à la hausse ses perspectives 2026 à devises équivalentes : le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires dans la fourchette "low-teens" (environ 10 à 14%), contre environ 10% précédemment et une hausse du BNPA des activités dans la fourchette "mid-teens" (autour de 14 à 16%), contre une précédente prévision d'une croissance légèrement supérieure à celle des ventes. Le taux d'imposition effectif anticipé est proche de 21%.

La position des analystes

Pour Citigroup, Sanofi a publié un solide bénéfice par action au troisième trimestre, supérieur de 26% au consensus, grâce à un chiffre d'affaires dépassant les attentes de 9%. La banque américaine attribue cette surperformance principalement au Dupixent, et au Lantus/Toujeo, ces deux franchises ayant partiellement bénéficié d'ajustements entre les ventes brutes et les ventes nettes.

En parallèle, Citi relève que les coûts ont été inférieurs aux attentes, avec une marge brute supérieure de 240 points de base au consensus. En parallèle, les dépenses de R&D et les frais commerciaux, généraux et administratifs ont chacun été inférieurs d'environ 140 millions d'euros aux prévisions, grâce à une bonne maîtrise des coûts note le broker.

En conclusion, Citigroup estime qu'il s'agit d'un trimestre solide, toutefois, les principaux enjeux restent les annonces stratégiques et le renouvellement du portefeuille de produits en développement, notamment au moyen de partenariats commerciaux et d'opérations de fusion-acquisition.

L'avis sur le titre est à neutre, avec une cible de cours de 78 euros.

De son côté, Jefferies est un peu plus optimiste avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 100 euros. La banque d'investissement américaine indique également que les ventes du troisième trimestre ont dépassé les attentes de 9%, pour des profits nettement au-dessus des prévisions.