La Bourse de Paris hésite, de nombreux résultats à digérer

L'ancien siège de la Bourse de Paris, au palais Brongniart, à Paris le 11 septembre 2018 ( AFP / Philippe LOPEZ )

La Bourse de Paris évolue autour de l'équilibre vendredi, tiraillée entre de nombreux résultats d'entreprises, la remontée des prix du pétrole et le décrochage des valeurs liées à l'IA.

Vers 10H30 heure de Paris, l'indice CAC 40 perdait 0,08 % à 7.963,85 points, hésitant entre gains et pertes depuis l'ouverture du marché. La veille, l'indice vedette avait terminé en hausse de 1,05 %, à 7.970,00 points.

Les investisseurs digèrent une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Le groupe Crédit Agricole (-1,90 % à 15,01 euros) a vu son bénéfice net bondir de plus de 28 % au troisième trimestre, à 2,7 milliards d'euros, grâce notamment aux caisses régionales.

Le groupe informatique Capgemini (+1,38 % à 124,80 euros) a quant à lui enregistré au troisième trimestre un bond de 12,6 % sur un an de son chiffre d'affaires, le poussant à relever une nouvelle fois son objectif de croissance annuel.

STMicroelectronics lâchait 3,27 % à 42,76 euros malgré un bénéfice en hausse au troisième trimestre et des prévisions relevées pour ses ventes au quatrième trimestre. Soitec perdait 5,49 % à 125,70 euros.

Toutes deux sont emportées par le décrochage général des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Le coup de froid sur le secteur est survenu à la suite du fort repli de Wall Street la veille, où les résultats jugés décevants d'Alphabet (Google) ont fait plonger son titre de quelque 12 % et ravivé les inquiétudes autour de la rentabilité de l'IA.

La remontée des cours du pétrole tempère également les gains de la place parisienne, sensible à la hausse des prix de l'énergie.

Les navires transitant par le stratégique détroit d'Ormuz continuent d'être pris pour cible. Les forces armées iraniennes ont affirmé jeudi que quatre nouveaux pétroliers avaient pris feu après avoir percuté des mines dans le détroit, que Washington assure avoir en grande partie déminé.

Feu vert pour Sanofi

Le groupe pharmaceutique français Sanofi prenait 5,11 % à 80,04 euros vers 10H30 heure de Paris, peu après avoir gagné plus de 6 %, dans le sillage du deuxième relèvement consécutif de ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 16,2 % à 14,44 milliards d’euros, tiré par son médicament vedette, le Dupixent, et les nouveaux lancements de médicaments.

"Les ventes dépassent de 9 % les attentes du consensus (...), principalement grâce à une performance de Dupixent supérieure de 10 % aux prévisions", soulignent les analystes de Jefferies dans une note.

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