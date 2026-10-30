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L'Europe ouvre en baisse, face aux annonces de la BCE et une pluie de données
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 10:32

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Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, à l'exception de Londres, assimilant les ​annonces de la BCE et une série de données économiques, tandis que la saison des résultats se poursuit.

À Paris, le CAC 40 perd 0,06% à 7.965,38 points ​vers 08h23 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,35% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 gagne ​0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,85%, le ⁠FTSEurofirst 300 de 0,29% et le Stoxx 600 de 0,27%.

Sans surprise, la ‌Banque centrale européenne (BCE) a laissé jeudi ses taux inchangés, tout en n'excluant pas une hausse en décembre.

L'attention des marchés s'est davantage ​portée sur la démission de ‌la présidente de l'institution, Christine Lagarde, quelques heures avant ⁠la décision concernant les taux.

Invoquant un souhait de liberté d'expression, Christine Lagarde quittera ses fonctions le 7 février prochain, soit quelques mois avant la fin de son ⁠mandat, en octobre ‌2027.

Son départ anticipé marque le coup d'envoi de la campagne pour ⁠sa succession, Klaas Knot et Pablo Hernandez de Cos figurant parmi les favoris.

Tout ‌en intégrant ces annonces, les investisseurs prennent connaissance vendredi d'une pluie ⁠de données économiques, accompagnée de résultats financiers.

L'inflation en France, harmonisée ⁠selon les normes ‌européennes (IPCH), s'est accélérée plus que prévu en octobre sur un an, montrent les données ​préliminaires publiées vendredi par l'Insee, ressortant ‌à +3,8% après +3,4% en septembre.

Aux valeurs, Sanofi gagne 4,9% et se hisse en tête du CAC 40, le ​géant pharmaceutique français ayant relevé ses objectifs annuels après un troisième trimestre supérieur aux attentes.

Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des ⁠minéraux industriels Imerys grimpe de 13,2% après avoir relevé jeudi soir ses perspectives.

Vivendi s'octroie 9,4% au gré des résultats d'UMG.

Ailleurs en Europe, Puma gagne 5,4% alors que le fabricant allemand de vêtements de sport a ajusté son objectif de perte d'exploitation, tout en publiant un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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