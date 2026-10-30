L'Europe ouvre en baisse, face aux annonces de la BCE et une pluie de données

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, à l'exception de Londres, assimilant les ​annonces de la BCE et une série de données économiques, tandis que la saison des résultats se poursuit.

À Paris, le CAC 40 perd 0,06% à 7.965,38 points ​vers 08h23 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,35% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 gagne ​0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,85%, le ⁠FTSEurofirst 300 de 0,29% et le Stoxx 600 de 0,27%.

Sans surprise, la ‌Banque centrale européenne (BCE) a laissé jeudi ses taux inchangés, tout en n'excluant pas une hausse en décembre.

L'attention des marchés s'est davantage ​portée sur la démission de ‌la présidente de l'institution, Christine Lagarde, quelques heures avant ⁠la décision concernant les taux.

Invoquant un souhait de liberté d'expression, Christine Lagarde quittera ses fonctions le 7 février prochain, soit quelques mois avant la fin de son ⁠mandat, en octobre ‌2027.

Son départ anticipé marque le coup d'envoi de la campagne pour ⁠sa succession, Klaas Knot et Pablo Hernandez de Cos figurant parmi les favoris.

Tout ‌en intégrant ces annonces, les investisseurs prennent connaissance vendredi d'une pluie ⁠de données économiques, accompagnée de résultats financiers.

L'inflation en France, harmonisée ⁠selon les normes ‌européennes (IPCH), s'est accélérée plus que prévu en octobre sur un an, montrent les données ​préliminaires publiées vendredi par l'Insee, ressortant ‌à +3,8% après +3,4% en septembre.

Aux valeurs, Sanofi gagne 4,9% et se hisse en tête du CAC 40, le ​géant pharmaceutique français ayant relevé ses objectifs annuels après un troisième trimestre supérieur aux attentes.

Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des ⁠minéraux industriels Imerys grimpe de 13,2% après avoir relevé jeudi soir ses perspectives.

Vivendi s'octroie 9,4% au gré des résultats d'UMG.

Ailleurs en Europe, Puma gagne 5,4% alors que le fabricant allemand de vêtements de sport a ajusté son objectif de perte d'exploitation, tout en publiant un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)