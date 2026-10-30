L'inflation française accélère à 3,4% sur un an au mois d'octobre, portée par l'énergie

Les prix de l'énergie, principalement le gaz et les produits pétroliers, ont augmenté de 24,1% en octobre, la hausse accélérant pour le quatrième mois consécutif, selon l'Insee.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les prix à la consommation ont continué de progresser pour atteindre 3,4 % sur un an en octobre, au plus haut depuis janvier 2024 en raison d'une nouvelle accélération des prix de l'énergie, selon une estimation provisoire publiée vendredi 30 octobre par l'Insee. L'inflation s'était élevé à 3,1% au mois de septembre.

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, les prix de l'énergie, principalement le gaz et les produits pétroliers, ont augmenté de 24,1% en octobre (après 21,3 % en septembre), la hausse accélérant pour le quatrième mois consécutif.

L'inflation augmente dans les services également (+2,7 % en octobre après +2,4%), notamment les services d'hébergement et de transport.

Ralentissement de la hausse dans l'alimentation

À l'inverse, la hausse des prix de l'alimentation ralentit un peu (+1,2 % contre +1,4 % le mois précédent), surtout dans les produits frais (+8,0 % après +9,5 %).

Les prix des produits manufacturés continuent quant à eux de baisser, mais plus légèrement (-0,2 % après -0,3 %).

Sur un mois, les prix à la consommation ont rebondi de 0,4 %, après une baisse de 0,3 % en septembre, tirés également par l'énergie.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet des comparaisons entre pays européens, a augmenté de 3,8 % sur un an en octobre, marquant également une accélération par rapport à septembre (+3,4 %). Sur un mois, il augmente de 0,4 %, après -0,3 % le mois précédent.