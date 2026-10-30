Après Ledger, les wallets Trezor piégés à leur tour par des dispositifs espions

Après Ledger, les wallets Trezor piégés à leur tour par des dispositifs espions

Après Ledger, Trezor alerte à son tour sur la découverte d'un dispositif espion dans un portefeuille physique vendu par CryptoBilis. Capable de voler la phrase de récupération, cet implant pousse le fabricant à demander à ses clients de transférer leurs cryptomonnaies en urgence. Aucun vol n'a encore été signalé.

Un module cellulaire caché derrière l'écran

Après Ledger, c'est au tour de Trezor d'alerter ses clients sur un possible piratage de ses portefeuilles physiques. Le fabricant demande à tous ceux ayant acheté un appareil auprès du revendeur CryptoBilis depuis mars dernier de transférer leurs cryptomonnaies en urgence. En cause : un dispositif espion découvert dans un Trezor Safe 5, capable de dérober la phrase de récupération.

L'alerte avait été lancée dès mercredi, lorsqu'un client indonésien a signalé un composant suspect dans un Safe 5 acheté en août sur Tokopedia, une plateforme de commerce en ligne. Entre la carte principale et l'écran, il a découvert un circuit électronique supplémentaire équipé d'un module cellulaire et d'une antenne.

Trezor lance l'alerte.

Selon son témoignage, ce dispositif peut lire les informations affichées à l'écran, notamment la phrase de récupération générée lors de la configuration du portefeuille, puis les transmettre via le réseau mobile. Il suffit ensuite à un attaquant de disposer de cette phrase pour accéder aux cryptomonnaies.

Dans un communiqué publié ce vendredi, Trezor précise ne pas avoir encore examiné l'appareil. Les photos et l'entretien vidéo avec le client lui paraissent néanmoins suffisamment crédibles pour lancer l'alerte. Aucune perte n'a été signalée à ce stade.

Tous les modèles achetés depuis mars concernés

Par précaution, Trezor étend son avertissement à tous les modèles vendus par CryptoBilis depuis mars, y compris via les boutiques en ligne approvisionnées par ce revendeur.

Les clients concernés doivent créer un nouveau portefeuille avec une nouvelle phrase de récupération, puis y transférer leurs fonds. Restaurer l'ancienne phrase sur un autre appareil ne suffit pas, puisqu'elle pourrait déjà être connue des pirates.

Les appareils non configurés ne doivent pas être utilisés. Trezor propose aux acheteurs un remplacement ou un bon d'achat et leur demande de conserver leur ancien portefeuille pour contacter le support.

Le fabricant déconseille également d'ouvrir ou de peser les appareils pour rechercher un implant, ces vérifications étant peu fiables.

CryptoBilis, déjà au cœur de l'affaire Ledger

CryptoBilis distribuait également les portefeuilles Ledger en Asie du Sud-Est. Trezor l'a exclu de son réseau agréé le 9 octobre, lorsque Ledger a ouvert une enquête sur des vols visant les clients du revendeur.

Depuis, Arkham Intelligence a retracé 95,35 millions de dollars de fonds présumés volés, liés à 1 486 adresses entre le 7 et le 9 octobre. Ces estimations n'ont pas été confirmées par Ledger.

Pour l'heure, rien ne permet d'établir que les mêmes pirates sont derrière les deux affaires. Trezor affirme collaborer avec Ledger pour faire avancer les investigations.

Sources : Trezor , Mark Karpelès (@MagicalTux) , Bloomingbit