Sanofi pourrait légèrement relever ses objectifs selon Jefferies

Sanofi se distingue à la Bourse de Paris ( 0,81%, à 71,18 euros) dans un marché en baisse (-1,21% pour le CAC 40), grâce à une note de Jefferies qui s'attend à un léger dépassement des attentes pour le troisième trimestre du laboratoire pharmaceutique.

La banque d'investissement américaine table sur un chiffre d'affaires 1% au-dessus du consensus Visible Alpha. Dans le détail, les volumes de Dupixent aux Etats-Unis et l'anticipation d'un effet prix favorable lié à l'amélioration de l'efficacité des circuits de distribution conduisent les analystes à prévoir des ventes de Dupixent de 4% supérieures aux attentes. Ce produit est particulièrement important pour Sanofi puisqu'il a représenté 44,44% des ventes du groupe au deuxième trimestre.

Ces bonnes données devraient compenser la faiblesse de la division vaccins.

Jefferies estime que les objectifs 2026 pourraient être légèrement relevés pour refléter la poursuite de la dynamique du chiffre d'affaires.

La banque d'investissement américaine rappelle également que des opérations de fusions-acquisitions restent essentielles pour faire face à l'ampleur de la falaise des brevets de Dupixent (l'arrivée à échéance de brevets). A ce sujet, le récent élargissement de l'accord avec Regeneron est considéré comme une première étape importante.

Selon Jefferies, Sanofi dispose d'un flux de trésorerie opérationnel annuel d'environ 10 milliards d'euros et d'une dette nette actuelle de 15,5 milliards d'euros, ce qui permettrait au laboratoire de disposer d'une capacité de financement pour des opérations de croissance externe de 20 à 30 milliards d'euros.

La recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 100 euros, soit un potentiel de hausse de 43%.